Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Peringatkan Klub-Klub Indonesia agar Tak Tiru Liga Arab Saudi

PELATIH Persija Jakarta Thomas Doll peringatkan klub-klub Indonesia agar tak tiru Liga Arab Saudi dalam mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Belakangan memang banyak pemain top Eropa yang meniti karier di kancah sepakbola Arab Saudi karena tawaran yang menggiurkan.

Liga Arab Saudi nampak menjadi kekuatan baru di kancah sepakbola dunia. Para pemain top Eropa berbondong-bondong merapat ke Timur Tengah sekaligus meramaikan sepakbola Asia di musim ini melalui Liga Champions Asia.

Dimulai dengan Cristiano Ronaldo yang bergabung bersama Al-Nassr pada musim dingin 2023 silam, para pemain top dari mulai Karim Benzema (Al-Ittihad), Roberto Firmino (Al-Ahli), hingga Neymar (Al-Hilal) menyerbu sepak bola Negeri Kurma. Thomas Doll, sebagai pelatih yang pernah berkarier menangani Al-Hilal, menilai keputusan para pemain bintang hijrah ke Arab Saudi sebagai hal yang wajar.

“Saya pikir kita semua terkejut dengan apa yang terjadi pada saat ini, sangat-sangat banyak pemain. Maksud saya, ketika pemain berusia 26 sampai 27 tahun, beberapa tahun lalu kamu tidak akan berpikir untuk pergi ke Liga Arab,” kata Doll pada konferensi pers, dikutip Minggu (3/9/2023).

“Tapi dengan kontrak dua atau tiga tahun ini, menurut saya ini manusiawi ketika pemain memikirkan hal ini, karena pada sisa hidupnya, dia tidak ada lagi masalah (keuangan), saya pikir ini normal dan sangat menarik,” sambungnya kemudian

“Karena banyak tim memiliki banyak pemain asing bagus sekarang, berkualitas tinggi, Ronaldo bermain di sana, Neymar bermain di sana, Sergej Milinkovic-Savic di sana, (Roberto) Mancini juga pelatih timnas sekarang, mereka bukan datang ke sana karena cuacanya bagus,” tutur Doll.