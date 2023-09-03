Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Peringatkan Klub-Klub Indonesia agar Tak Tiru Liga Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:09 WIB
Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll Peringatkan Klub-Klub Indonesia agar Tak Tiru Liga Arab Saudi
Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sarankan klub-klub Indonesia tak ikuti jejak Liga Arab Saudi (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta Thomas Doll peringatkan klub-klub Indonesia agar tak tiru Liga Arab Saudi dalam mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Belakangan memang banyak pemain top Eropa yang meniti karier di kancah sepakbola Arab Saudi karena tawaran yang menggiurkan.

Liga Arab Saudi nampak menjadi kekuatan baru di kancah sepakbola dunia. Para pemain top Eropa berbondong-bondong merapat ke Timur Tengah sekaligus meramaikan sepakbola Asia di musim ini melalui Liga Champions Asia.

Cristiano Ronaldo

Dimulai dengan Cristiano Ronaldo yang bergabung bersama Al-Nassr pada musim dingin 2023 silam, para pemain top dari mulai Karim Benzema (Al-Ittihad), Roberto Firmino (Al-Ahli), hingga Neymar (Al-Hilal) menyerbu sepak bola Negeri Kurma. Thomas Doll, sebagai pelatih yang pernah berkarier menangani Al-Hilal, menilai keputusan para pemain bintang hijrah ke Arab Saudi sebagai hal yang wajar.

“Saya pikir kita semua terkejut dengan apa yang terjadi pada saat ini, sangat-sangat banyak pemain. Maksud saya, ketika pemain berusia 26 sampai 27 tahun, beberapa tahun lalu kamu tidak akan berpikir untuk pergi ke Liga Arab,” kata Doll pada konferensi pers, dikutip Minggu (3/9/2023).

“Tapi dengan kontrak dua atau tiga tahun ini, menurut saya ini manusiawi ketika pemain memikirkan hal ini, karena pada sisa hidupnya, dia tidak ada lagi masalah (keuangan), saya pikir ini normal dan sangat menarik,” sambungnya kemudian

“Karena banyak tim memiliki banyak pemain asing bagus sekarang, berkualitas tinggi, Ronaldo bermain di sana, Neymar bermain di sana, Sergej Milinkovic-Savic di sana, (Roberto) Mancini juga pelatih timnas sekarang, mereka bukan datang ke sana karena cuacanya bagus,” tutur Doll.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657325/triathlon-kembali-berjaya-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke76-sej.webp
Triathlon Kembali Berjaya, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-76
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/putri_kw.jpg
Dramatis! Putri KW Tersungkur usai Duel Sengit Lawan Akane di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement