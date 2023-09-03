Hasil Persikabo 1973 vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Gol Telat Tangsel Warriors Buyarkan Kemenangan Laskar Padjadjaran

HASIL Persikabo 1973 vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan di Stadio Wibawa Mukti, Cikarang pada Minggu (3/9/2023) sore WIB berakhir imbang 1-1.

Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – nampaknya bakal mengamankan kemenangan berkat gol Yandi Sofyan pada menit ke-52. Namun, Tangsel Warriors – julukan Dewa United – mencetak gol telat pada menit ke-90+3 melalui Ahmad Nufiandani.

Jalannya Pertandingan

Persikabo 1973 berusaha untuk meraih kemenangan di kandangnya. Tim asuhan Aji Santoso itu pun langsung bermain ofensif dengan mengandalkan serangan dari sayap.

Namun, Dewa United bermain disiplin untuk mempertahankan gawangnya. Terpantau, Risto Mitrevski dan Alta Ballah berhasil menjadi palang tebal penghalau serangan Laskar Padjadjaran.

Memasuki pertengahan laga, serangan Persikabo mulai mereda. Kini, giliran Tangsel Warriors yang balik menyerang.

Sejumlah peluang tercipta pada akhir babak pertama. Akan tetapi, kedua tim tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Akhirnya, paruh pertama selesai dengan skor kacamata 0-0.

Persikabo melanjutkan permainan agresifnya di babak kedua. Mereka pun akhirnya berhasil membuka skor melalui tendangan jarak dekat Yandi Sofyan pada menit ke-52.

Pemain berusia 31 tahun itu berhasil memanfaatkan bola rebound, Persikabo 1973 unggul 1-0. Usai gol tersebut, Tangsel Warriors berusaha keras untuk menyamakan kedudukan.