Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Salim Akbar Tuharea, Pemain Madura United yang Wujudkan Mimpinya Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |14:01 WIB
Kisah Salim Akbar Tuharea, Pemain Madura United yang Wujudkan Mimpinya Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23
Salim Akbar Tuharea berhasil mewujudkan mimpinya masuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@baba_tuharea11)
A
A
A

KISAH Salim Akbar Tuharea, pemain Madura United yang wujudkan mimpinya dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 menarik untuk diulas. Pasalnya, ini kesempatan pertamanya mengenakan kostum Merah Putih.

Shin Tae-yong kembali memanggil pesepakbola muda berbakat untuk menambah kekuatan di Timnas Indonesia U-23. Salah satu wajah baru yang dipanggil adalah Salim Akbar Tuharea.

Salim Akbar Tuharea (Foto: Instagram/@baba_tuharea11)

Senang dan bangga tentu dirasakan pesepakbola berusia 21 tahun itu. Maka dari itu, Salim berjanji akan berjuang maksimal agar dilirik Shin.

Pemain jebolan PS Louruhu ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya selama ini. Ucapan khusus diberikan kepada keluarga dan kedua orangtuanya.

Sementara itu, Manajer tim Madura United, Umar Wachid, mengapresiasi pemanggilan pemainnya. Ia menilai Salim sangat layak mendapat kesempatan itu.

Selain Salim Akbar, ada sejumlah pesepakbola muda lain yang dipanggil (di bawah 23 tahun). Mereka adalah Ada Rifky Dwi serta Esal Sahrul (Persita Tangerang), Muhammad Ragil (Bhayangkara FC) dan Abdul Rahman (RANS Nusantara).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/49/2856450/apresiasi-pssi-madura-united-tunggu-aksi-nyata-benahi-permasalahan-wasit-liga-1-n9IVeAXCyW.jpg
Apresiasi PSSI, Madura United Tunggu Aksi Nyata Benahi Permasalahan Wasit Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/23/49/1849260/madura-united-lolos-perempatfinal-piala-presiden-2018-uvXLQNCi5j.jpg
Madura United Lolos Perempatfinal Piala Presiden 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/02/49/1838597/madura-united-gelar-turnamen-internasional-suramadu-super-cup-di-awal-2018-rnjnj0Uk5N.jpg
Madura United Gelar Turnamen Internasional Suramadu Super Cup di Awal 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/24/49/1835347/madura-united-gelar-suramadu-super-cup-pada-januari-2018-x2Ji3k9Rh6.jpg
Madura United Gelar Suramadu Super Cup pada Januari 2018
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657213/robi-syianturi-lelang-jersey-emas-sea-games-2025-untuk-korban-bencana-di-sumatera-rpd.webp
Robi Syianturi Lelang Jersey Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana di Sumatera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasa.jpg
Drama Tiga Gim! Jafar/Felisha Tumbang dari Ganda Campuran Malaysia di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement