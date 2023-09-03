Kisah Salim Akbar Tuharea, Pemain Madura United yang Wujudkan Mimpinya Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23

KISAH Salim Akbar Tuharea, pemain Madura United yang wujudkan mimpinya dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 menarik untuk diulas. Pasalnya, ini kesempatan pertamanya mengenakan kostum Merah Putih.

Shin Tae-yong kembali memanggil pesepakbola muda berbakat untuk menambah kekuatan di Timnas Indonesia U-23. Salah satu wajah baru yang dipanggil adalah Salim Akbar Tuharea.

Senang dan bangga tentu dirasakan pesepakbola berusia 21 tahun itu. Maka dari itu, Salim berjanji akan berjuang maksimal agar dilirik Shin.

Pemain jebolan PS Louruhu ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya selama ini. Ucapan khusus diberikan kepada keluarga dan kedua orangtuanya.

Sementara itu, Manajer tim Madura United, Umar Wachid, mengapresiasi pemanggilan pemainnya. Ia menilai Salim sangat layak mendapat kesempatan itu.

Selain Salim Akbar, ada sejumlah pesepakbola muda lain yang dipanggil (di bawah 23 tahun). Mereka adalah Ada Rifky Dwi serta Esal Sahrul (Persita Tangerang), Muhammad Ragil (Bhayangkara FC) dan Abdul Rahman (RANS Nusantara).