HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Borneo FC: Bajul Ijo Bertekad Lanjutkan Tren Positif

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:09 WIB
Persebaya Surabaya vs Borneo FC: Bajul Ijo Bertekad Lanjutkan Tren Positif
Persebaya Surabaya bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Borneo FC (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya mengincar hasil positif kelimanya di bawah asuhan pelatih sementara Uston Nawawi saat menjamu Borneo FC Samarinda di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Apalagi, persiapan Bajul Ijo cukup baik jelang laga itu.

Duel Persebaya Surabaya vs Borneo FC akan digelar Minggu (3/9/2023) pukul 15.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Sho Yamamoto dan kawan-kawan kini mengincar kemenangan ketiga di kandang secara beruntun.

Skuad Persebaya Surabaya berfoto bersama (Foto: PT LIB)

Kemenangan akan sekaligus memperbaiki posisi Persebaya dan menembus papan atas. Oleh karena itu, Uston bertekad meraih tiga poin lagi di Gelora Bung Tomo.

"Persiapan kita cukup baik. Semua pemain, pelatih, dan ofisial bertekad meraih tiga poin di kandang, karena kalau kita mau ke papan atas, ya kita harus mengalahkan tim di atas kita," ucap Uston, dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (3/9/2023).

Bagi sang legenda klub, ini adalah laga kelimanya memimpin Persebaya sebagai pelatih. Namun, status Uston belum jelas lantaran seharusnya ini menjadi laga terakhirnya memimpin klub kebanggaan Bonek tersebut.

Uston mengaku merasa menikmati tugasnya sebagai pelatih kendati hanya memimpin untuk sementara waktu. Baginya, tugas utama adalah meracik strategi terbaik untuk bisa meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
