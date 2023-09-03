Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Momen Selebrasi Beckham Putra saat Rayakan Gol David da Silva di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Jadi Sorotan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |10:47 WIB
Momen Selebrasi Beckham Putra saat Rayakan Gol David da Silva di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Jadi Sorotan
Beckham Putra Nugraha beraksi pada laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@beckhamputran)
A
A
A

MOMEN selebrasi Beckham Putra Nugraha saat rayakan gol David da Silva di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung jadi sorotan. Bagaimana tidak, gelandang serang 21 tahun itu sangat berani melakukan selebrasi yang menyulut emosi di hadapan puluhan ribu The Jakmania.

Sebagaimana diketahui, Maung Bandung mampu menahan rival abadinya, Macan Kemayoran dengan skor 1-1. Laga El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta vs Persib Bandung itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu 2 September 2023 sore WIB.

Beckham Putra Nugraha merayakan gol David da Silva dengan cara provokatif pada laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Twitter/@Persib_world)

Gawang Persib yang dikawal Fitrul Dwi Rustapa lebih dulu dibobol oleh sundulan Marko Simic pada menit 14 usai memanfaatkan tendangan sudut Maciej Gajos. Beruntung, Pangeran Biru bisa menyamakan kedudukan via gol David da Silva pada menit ke-85.

Pemain asal Brasil itu langsung merayakan gol pentingnya itu dengan selebrasi yang sangat emosional. Bukan hanya David, beberapa pemain tim tamu juga melakukan selebrasi yang emosional di hadapan puluhan ribu The Jakmania, termasuk Beckham.

Menariknya, Etam -sapaan akrab sang pemain- tidak langsung berkumpul dengan pemain Persib lainnya untuk mendatangi David. Ia memilih menghadap ke tribune barat Stadion Patriot Candrabhaga seorang diri.

Gelandang serang berusia 21 tahun itu terlihat meletakkan tangannya di telinga seakan ingin mendengarkan teriakan The Jakmania sembari meloncat-loncat. Aksi selebrasi Beckham Putra itu lantas menjadi sorotan.

Halaman:
1 2
      
