HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSS Sleman vs PSM Makassar: Marian Mihail Janjikan Permainan Menyerang Super Elja

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |05:02 WIB
PSS Sleman vs PSM Makassar: Marian Mihail Janjikan Permainan Menyerang Super Elja
PSS Sleman akan menjamu PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

SLEMAN – PS Sleman (PSS) menjamu PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, Minggu (3/9/2023). Marian Mihail mengklaim timnya tak gentar melawan sang juara bertahan dan akan bermain menyerang di depan publik mereka sendiri.

Super Elang Jawa -julukan PSS- akan menemui lawan kuat di pekan ke-11 Liga 1 2023/2024, yakni PSM. Namun, saat ini mereka datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah tak terkalahkan dalam empat laga terakhir dengan koleksi tiga kemenangan yang membuat mereka duduk di posisi enam klasemen dengan torehan 16 poin.

Sedangkan Juku Eja -julukan PSM- sedang kurang konsisten dalam lima laga terakhir. Mereka hanya mengantongi dua kemenangan dan dua kali kalah sehingga tercecer di urutan 12 klasemen dengan raihan 12 poin.

Kendati demikian, Mihail enggan meremehkan Wiljan Pluim dan kolega. Sebab menurutnya, PSM bisa selalu bisa bangkit meski dalam kondisi terpuruk.

“Mereka adalah tim dengan mentalitas bagus ketika terjadi goncangan dalam tim mereka dan mampu kembali ke jalurnya. Tentu saja kami tidak boleh meremehkan PSM Makassar dan tidak juga memandang mereka secara berlebihan,” kata Mihail dilansir dari laman resmi PSS, Sabtu (2/9/2023).

Halaman:
1 2
      
