HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jelang Hadapi Osasuna, Robert Lewandowski Soroti Wonderkid Barcelona Lamine Yamal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:45 WIB
Jelang Hadapi Osasuna, Robert Lewandowski Soroti Wonderkid Barcelona Lamine Yamal
Wonderkid Barcelona, Yamine Lamal (Foto: Blaugranes)
A
A
A

PAMPLONA - Striker andalan Barcelona, Robert Lewandowski, mengaku takjub dengan performa womderkid timnya, Lamine Yamal. Dia menilai pemain muda itu memiliki satu talenta yang khas di lapangan.

Yamal pun tak jarang digadang-gadang sebagai penerus Lionel Messi di Barcelona. Di usianya yang masih sangat muda, Yamal mampu bersaing dengan para pemain senior di Eropa.

Ya, Yamal merupakan pemain termuda di tim senior Barca. Usianya masih 16 tahun saat dirinya resmi dipromosikan ke tim utama Blaugrana pada Juli lalu.

Dia bahkan langsung mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Xavi Hernandez, di awal musim Liga Spanyol 2023-2024. Yamal mencatatkan dua assist dari tiga laga yang dijalaninya.

Kehebatan Yamal juga diakui oleh Lewandowski. Eks striker Bayern Munchen itu mengatakan level Yamal jauh melampaui pemain seusianya.

Di sisi lain, Lewy sedikit khawatir dengan Yamal karena masih terlalu dini berkarier di tim senior. Meski demikian, Lewy memandang ada sesuatu yang 'wah' dalam diri pemain berpaspor Spanyol itu.

