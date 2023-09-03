Arsenal vs Manchester United: Berbalas Gol, Babak Pertama Berakhir 1-1

LONDON - Arsenal menjamu Manchester United di pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Emirates Stadium pada Minggu (3/9/2023 Malam WIB.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Saling berbalas gol, babak pertama berakhir imbang 1-1 untuk kedua tim.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di depan pendukung sendiri membuat para pemain Arsenal terlihat lebih percaya diri. Hampir 15 menit awal pertandingan The Gunners terus mengurung lini pertahanan Manchester United.

Sementara kubu Setan Merah cenderung hanya mengandalkan serangan balik untuk mencari peluang. Namun, Man United justru berhasil unggul lebih dulu atas Arsenal.

Marcus Rashford mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-27. Rashford langsung membawa Man United unggul lewat sentuhan pertamanya di pertandingan kali ini.