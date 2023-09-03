Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hattrick di Laga Burnley vs Tottenham Hotspur, Son Heung-min Siap Patahkan Dominasi Erling Haaland di Liga Inggris 2023-2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:00 WIB
Hattrick di Laga Burnley vs Tottenham Hotspur, Son Heung-min Siap Patahkan Dominasi Erling Haaland di Liga Inggris 2023-2024?
Son Heung-min sukses cetak hattrick ketika Tottenham Hotspur menghadapi Burnley (Foto: REUTERS)
SON Heung-min mencetak hattrick di laga Burnley vs Tottenham Hotspur pada laga pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Berkat ketajamannya, akankah sang striker Timnas Korea Selatan tersebut siap mematahkan dominasi Erling Haaland di Liga Inggris 2023-2024?

Sekadar diketahui, Son Heung-min telah menemukan kembali instingnya dalam mencetak gol. Terbukti, penyerang 31 tahun tersebut mencetak trigol saat membawa Tottenham Hotspur menang atas Burnley dengan skor telak 5-2 di Turf Moor, Sabtu (2/9/2023) malam WIB.

Son Heung-min

Hattrick yang dilesakkan Son Heung-Min laga tersebut pada menit (16', 63', dan 66'). Adapun, dua gol kemenangan The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- lainnya disumbangkan oleh C. Romero (45+2') dan J. Maddison (54').

Hasil ini membawa Tottenham Hotspur baik ke posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari 4 laga. Dengan tiga golnya yang telah dicetak Son Heung-min dalam satu laga itu, akankah sang kapten Timnas Korea Selatan tersebut mematahkan dominasi Erling Haaland di Liga Inggris 2023-2024?

Sebagai informasi, Erling Haaland selalu mendominasi sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Inggris sejak bergabung dengan Manchester City musim lalu. Kini, striker 23 tahun itu kembali mendominasi dalam deretan daftar pencetak gol terbanyak di Liga Inggris 2023-2024 dengan mencatatkan total 6 gol sekaligus menjadi top skor sementara.

Tak ingin kalah dari Son Heung-min, Erling Haaland juga mencetak hattrick dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Striker asal Norwegia itu membantu Manchester City menang telak 5-1 atas Fulham di Etihad Stadium, Manchester, pada Sabtu (2/9/2023) malam WIB.

