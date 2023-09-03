Jelang Laga Arsenal vs Manchester United, Erik Ten Hag Ungkap Kans Sergio Reguilon dan Rasmus Hojlund Debut

JELANG laga Arsenal vs Manchester United, Erik Ten Hag ungkap kans Sergio Reguilon dan Rasmus Hojlund debut. Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, mengonfirmasi bahwa kedua pemainnya tersedia.

Setan Merah – julukan Manchester United – bakal melawat ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal pada Minggu (3/9/2023) malam WIB. Mengingat keduanya adalah tim kuat, pertandingan ini diprediksi akan panas dan berjalan sengit.

Manchester United pun berharap untuk bisa menurunkan pemain terbaiknya, termasuk sejumlah pemain baru yang telah direkrut pada bursa transfer musim panas. Ada dua pemain baru yang belum melakoni debutnya.

Sergio Reguilon baru bergabung pada hari-hari terakhir bursa transfer sedangkan Rasmus Hojlund menepi sejak resmi gabung Atalanta. Namun, Ten Hag mengonfirmasi bahwa keduanya bisa dimainkan setelah ikut berlatih.

“Ya. Dia (Rasmus Hojlund) menjalani minggu latihan yang bagus, kami menjalani latihan terakhir tapi dia melakukannya dengan baik, dia merespons dengan baik. Jadi, ya, dia akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu (melawan Arsenal),” kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United, Minggu (3/9/2023).

“Dia (Sergi Reguilon) di sini, dia berlatih. Ya (akan tersedia dalam laga melawan Arsenal),” sambungnya.