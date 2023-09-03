5 Alasan Arsenal Bakal Permalukan Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini, Nomor 1 Bikin Erik Ten Hag Was-Was!

SEBANYAK 5 alasan Arsenal bakal permalukan Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 malam ini akan dibahas Okezone. Dari kelima alasan yang dimaksud, salah satu di antaranya bisa membuat pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, was-was!

The Gunners -julukan Arsenal- bakal menjamu Manchester United pada pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan berlangsung di Emirates Stadium, London, Sabtu (2/9/2023) malam WIB.

Sebelum laga super big match itu tersaji pada malam ini, banyak yang memprediksi bahwa sang tuan rumah bakal mempermalukan tamunya. Setidaknya, ada 5 alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Apa sajakah itu?

Berikut 5 Alasan Arsenal Bakal Permalukan Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini:

5. Modal Runner-up Musim Lalu





Arsenal di atas kertas sedikit lebih baik ketimbang Manchester United di awal musim Liga Inggris 2023-2024 ini. Sebab, The Gunners saat ini menempati peringkat 6 di klasemen sementara dengan koleksi 7 poin, sedangkan The Red Devils -julukan Manchester United- di posisi ke-10 dengan 6 poin.

Terlebih, Arsenal berstatus sebagai runner-up Liga Inggris musim lalu. Status ini bisa menjadi modal berharga dan menambah kepercayaan diri bagi pasukan Mikel Arteta itu untuk mengalahkan Manchester United agar bisa kembali bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini.

4. Misi untuk Bangkit





Arsenal telah ditahan imbang Fulham 2-2 di laga terakhirnya di Emirates Stadium. Tim tuan rumah harus puas ditahan imbang oleh 10 pemain Fulham pada pekan sebelumnya.

Hasil tersebut bisa saja menjadi batu loncatan bagi Arsenal untuk bangkit saat menjamu Manchester United. Pertandingan menghadapi Setan Merah sekaligus menjadi misi bagi The Gunners untuk memulai tren positif mereka demi bisa menjaga asa juara.