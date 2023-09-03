Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erling Haaland, Son Heung-min hingga Evan Ferguson Kompak Cetak Hattrick di Pekan Keempat Liga Inggris 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |07:08 WIB
Erling Haaland, Son Heung-min hingga Evan Ferguson Kompak Cetak <i>Hattrick</i> di Pekan Keempat Liga Inggris 2023-2024
Son Heung-min mengemas hattrick saat Tottenham Hotspur menang 5-2 atas Burnley (Foto: Reuters/Phil Noble)
TIGA pemain yakni Erling Haaland, Son Heung-min, dan Evan Ferguson kompak cetak hattrick di pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Capaian tersebut menjadi kedua kalinya dalam sejarah Liga Inggris ada tiga pemain yang mengemas hattrick di hari yang sama.

Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang mencetak hattrick dalam pertandingan pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Striker asal Norwegia itu membantu Manchester City menang telak 5-1 atas Fulham di Etihad Stadium, Manchester, Sabtu 2 September 2023 malam WIB.

Erling Haaland mengemas hattrick untuk membantu Manchester City menang telak 5-1 atas Fulham (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Haaland awalnya memberi assist untuk gol Julian Alvarez di menit ke-31, sebelum Fulham dengan cepat membalasnya lewat aksi Tim Ream di menit ke-33. Akan tetapi, The Citizens kembali unggul 2-1 via gol Nathan Ake sebelum turun minum.

Di babak kedua, Haaland tampil menggila dengan menyumbang tiga gol sekaligus untuk membawa timnya menang 5-1. Hasil ini membuat Manchester City kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 12 poin dari empat laga.

Di hari yang sama, Son juga mencetak hattrick saat membawa Tottenham Hotspur menang atas Burnley dengan skor telak 5-2. Pertandingan pekan keempat Liga Inggris 2023-2024 ini digelar di Turf Moor, Sabtu 2 September 2023 malam WIB.

Son mencetak tiga gol dalam laga tersebut pada menit (16', 63', dan 66'). Sementara itu, dua gol lainnya untuk kemenangan The Lilywhites disumbangkan oleh Cristian Romero (45+2') dan James Maddison (54').

1 2
      
