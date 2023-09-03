Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Alasan Manchester Uniter Bakal Kalahkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini, Nomor 1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |06:11 WIB
5 Alasan Manchester Uniter Bakal Kalahkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini, Nomor 1
Man United vs Arsenal di Liga Inggris 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA alasan Manchester United bakal mengalahkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 bisa Anda ketahui di akhir artikel ini. Arsenal menjamu Man United pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan dihelat di Emirates Stadium, London, Sabtu (2/9/2023) malam WIB.

Arsenal dan Man United merupakan dua tim yang sama-sama belum konsisten di Liga Inggris musim ini. Tim tuan rumah baru saja ditahan imbang 10 pemain Fulham pada pekan sebelumnya.

Sementara Man United sudah menderita satu kekalahan, yakni kala berhadapan dengan Tottenham Hotspur dengan skor dengan skor 0-2 pada pekan kedua Liga Inggris musim ini.

5. Tekanan Ada di Kubu Arsenal

Berstatus sebagai runner-up musim lalu membuat banyak ekspektasi tinggi dialamatkan untuk The Gunners. Bukayo Saka dan rekan-rekan diharapkan bisa kembali bersaing dalam perebutan gelar juara.

Tidak hanya itu, start sempurna pasukan Mikel Arteta membuat beban berat berada di punggung Arsenal saat ini. Untuk itu, meski akan bermain di kandang sendiri, The Gunners bakal merasakan tekanan berat ketimbang tim lawan.

4. Kepercyaan Diri Arsenal Menurun Usai Ditahan Fulham

Hasil imbang kontra Fulham di laga terakhir diyakini membuat kepercayaan diri para pemain Arsenal menurun. Hal ini bisa saja berdampak pada permainan mereka di laga kontra Manchester United malam nanti,

Pertandingan menghadapi Setan Merah sekaligus menjadi ujian pertama Arsenal musim ini. The Gunners belum menghadapi tim kuat sejak pertandingan awal musim mereka.

Halaman:
1 2
1 2
      
