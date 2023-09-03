Profil Evan Ferguson, Penyerang 18 Tahun yang Cetak Hattrick di Laga Brighton vs Newcastle United

BERIKUT profil Evan Ferguson, penyerang berusia 18 tahun yang baru saja mencetak hattrick di laga Brighton and Hove Albion vs Newcastle United. Trigol tersebut berhasil mengantarkan The Seagulls menang 3-1 atas tamunya di pekan keempat Liga Inggris 2023-2024.

Berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Minggu (3/9/2023) dini hari WIB, duel Brighton vs Newcastle menjadi panggung bagi Ferguson. Ia memborong tiga gol kemenangan tuan rumah menit ke-27, 65, dan 70. The Magpies hanya bisa memperkecil skor via Callum Wilson (90+7').

Tiga gol itu langsung membawa Ferguson ke jajaran teratas di daftar top skor Liga Inggris 2023-2024. Pemain berpaspor Republik Irlandia itu telah mengukir empat gol dalam empat laga, dan hanya kalah dari Erling Haaland yang sudah menceploskan enam gol.

Lantas, seperti apa profil Evan Ferguson? Berikut ulasannya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

Evan Ferguson lahir 19 Oktober 2004 di Bettystown, Meath, Republik Irlandia. Ayahnya, Barry Ferguson, adalah seorang mantan pesepakbola profesional. Sang ibu diketahui berkewarganegaraan Inggris, dan Ferguson adalah penggemar berat Manchester United.

Kariernya dimulai dengan membela tim sekolah paling prestisius di Dublin (Irlandia) yakni St. Kevin's Boys. Lalu, ia bergabung dengan klub Bohemians yang tampil di kompetisi usia muda di sana.

Pertandingan di level senior pertamanya terjadi pada laga persahabatan melawan Chelsea, 11 Juli 2019. Ferguson mencatatkan penampilan perdananya di usia 14 tahun, sekaligus memecahkan rekor klub. Jika ditotal, ia tampil tiga kali bersama klub itu sepanjang 2019-2021.