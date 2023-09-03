Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Psywar Jelang Arsenal vs Man United, Bukayo Saka Sebut Thomas Partey Lebih Hebat dari Casemiro

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |05:17 WIB
Psywar Jelang Arsenal vs Man United, Bukayo Saka Sebut Thomas Partey Lebih Hebat dari Casemiro
Pemain Arsenal, Bukayo Saka (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Psywar mulai dilancarkan pemain Arsenal jelang laga besar kontra sang rival tradisional, Manchester United. Winger Arsenal, Bukayo Saka menyebut rekan setimnya, Thomas Partey lebih hebat ketimbang gelandang bertahan Man United, Casemiro.

Arsenal menjamu Man United pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan dihelat di Emirates Stadium, London, Sabtu (2/9/2023) malam WIB.

Arsenal dan Man United merupakan dua tim yang sama-sama belum konsisten di Liga Inggris musim ini. Tim tuan rumah baru saja ditahan imbang 10 pemain Fulham pada pekan sebelumnya.

Sementara Man United sudah menderita satu kekalahan, yakni kala berhadapan dengan Tottenham Hotspur dengan skor dengan skor 0-2 pada pekan kedua Liga Inggris musim ini.

Laga nanti juga akan sangat mempengaruhi posisi di klasemen sementara. The Gunners -julukan Arsenal- yang menghuni peringkat kelima dengan koleksi tujuh poin hanya berjarak satu poin dari Man United yang berdiri di peringkat kedelapan.

Namun laga nanti juga tidak hanya memperebutkan poin, tetapi juga gengsi. Bukan rahasia lagi Arsenal dan Man United memiliki rivalitas yang cukup kental, utamanya pada abad 21.

