HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Manchester United, Rio Ferdinand Sarankan Sofyan Amrabat Belajar Adaptasi dari Casemiro

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:10 WIB
Gabung Manchester United, Rio Ferdinand Sarankan Sofyan Amrabat Belajar Adaptasi dari Casemiro
Gelandang Timnas Maroko, Sofyan Amrabat resmi merapat ke Manchester United (Foto: Twitter)
MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyarankan Sofyan Amrabat belajar beradaptasi dengan Case Miro. Menurutnya, kedua pemain punya tipikal bermain mirip yakni sama-sama agresif di lapangan.

Amrabat baru saja merapat ke Old Trafford dengan status pinjaman dari Fiorentina selama semusim ke depan. Mereka mengeluarkan biaya sebesar 10 juta Poundsterling (Rp191 miliar) untuk meminjamnya.

Kedatangan pemain Timnas Maroko itu tentu diharapkan oleh sang pelatih, Erik Ten Hag, untuk memperkuat lini tengah Setan Merah -julukan Man United, yang sangat keteteran dalam tiga pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 melawan Wolves, Tottenham Hotspur dan Nottingham Forrest. Ten Hag sendiri sudah mengenal kualitasnya ketika bersama-sama berada di Utrecht.

Gaya bermain Amrabat yang agresif tak diragukan lagi akan memberi keseimbangan di lini tengah Man United. Namun, dia mengoleksi banyak kartu kuning musim lalu dengan total 20 buah untuk klub dan negaranya.

Oleh karena itu, Ferdinand berharap Amrabat punya akal sehat untuk mengadaptasi gaya agresifnya di Liga Inggris. Dia pun menyarankannya untuk belajar dari pengalaman Casemiro dalam debutnya di Liga Inggris pada musim lalu di mana sang bintang Brasil melewatkan banyak pertandingan karena beberapa kali mendapat kartu merah.

“Semua pemain perlu beradaptasi dan jika dia bisa melakukannya dengan cepat, saya pikir dia akan baik-baik saja. Pastinya permainan di sini lebih cepat dari Liga Italia,” kata Ferdinand dilansir dari Metro, Selasa (2/9/2023).

