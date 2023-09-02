Media Taiwan Ketakutan Lihat Deretan Pemain Bintang Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

TIMNAS Indonesia U-23 bakal turun dengan kekuatan penuh di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pelatih Shin Tae-yong kabarnya bakal memanggil sejumlah pemain abroad untuk memperkuat skuad Garuda Muda.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K pada Kualifikasi Piala Asia u-23 2024 kali ini. Pasukan Shin Tae-yong berada satu grup bersama Taiwan dan Turkmenistan.

Kekuatan skuad Timnas Indonesia U-23 rupanya mendapat sorotan dari kubu lawan. Salah satu media Vietnam, Gogoal, bahkan sempat membuat tulisan soal kedalaman skuad Indonesia di ajang kali ini.

Mereka menyoroti sejumlah pemain abroad yang akan memperkuat skua Timnas Indonesia U-23. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Rafael Stuick, Pratama Arhan hingga Elkan Baggott diyakini bakal membuat kekuatan Timnas Indonesia U-23 lebih mengerikan.

"Dari liga domestik, pemain-pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman, Rizky Ridho, dan Rio Fahmi juga merupakan pemain top," tulis Gogoal.

"Menghadapi lawan seperti ini (Timnas Indonesia U-23), timnas Taiwan U-23 harus bersiap," lanjut mereka.