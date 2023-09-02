Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia Menanti Debut di FIFA Matchday September 2023, Ada Pemain Naturalisasi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |20:40 WIB
Timnas Indonesia bakal hadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)
ADA lima pemain Timnas Indonesia menanti debut di FIFA Matchday September 2023. Salah satu di antara mereka adalah Sandy Walsh yang tampil bersama klub Liga Belgia 2023-2024, KV Mechelen.

Timnas Indonesia hanya akan melakoni satu laga di FIFA Matchday September 2023. Mereka akan bertanding kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023.

Timnas Indonesia

Laga tersebut sekaligus menjadi momentum Timnas Indonesia untuk mengoleksi poin demi ranking FIFA yang lebih baik. Daftar pemanggilan pemain untuk agenda tersebut telah dirilis PSSI pada Selasa (29/8/2023) lalu.

Ada 24 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk ikut dalam agenda tersebut. Menariknya, ada lima pemain yang menanti debut. Bersama tim senior

Aji Kusuma (Persija), Ryan Kurnia (Persib), dan Wahyu Prasetyo (PSIS) merupakan wajah baru yang belum pernah tampil bersama Timnas Indonesia. Mereka berpeluang melakoni debut di laga uji coba bertajuk FIFA Matchday September nanti.

Dua nama lainnya adalah Reza Arya Pratama dan Sandy Walsh. Reza Arya sebenarnya sudah dipanggil sejak FIFA Matchday Juni 2023 lalu kontra Palestina dan Argentina

1 2
      
