HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Tirukan Tarian Al Ardah Arab Saudi di Depan Suporter Al Nassr

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |19:10 WIB
Cristiano Ronaldo Tirukan Tarian Al Ardah Arab Saudi di Depan Suporter Al Nassr
Cristiano Ronaldo melakukan tarian Al Ardah di hadapan pendukung Al Nassr (Foto: Twitter/cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo tirukan tarian Al Ardah Arab Saudi di depan suporter Al Nassr pada pertandingan lanjutan Liga Saudi 2023-2024 melawan Al Shabab, Rabu (30/8/2023) lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Al Nassr berhasil unggul 4-0 atas Al Shabab. Adapun dari keempat gol tersebut, dua di antaranya dicetak oleh Cristiano Ronaldo lewat eksekusi penalti.

Cristiano Ronaldo

Jika biasanya Cristiano Ronaldo menggunakan selebrasi siu yang sudah menjadi ciri khasnya, kini ia justru tirukan tarian Al Ardah Arab Saudi di depan suporter Al Nassr.

Dalam sebuah video yang tersebar di internet, tampak pemain asal Portugal itu menggoyangkan badan dan tangannya terangkat sebagaimana koreo tarian Al Ardah.

Penggunaan selebrasi tersebut seolah menunjukan bahwa Ronaldo menghargai kebudayaan lokal Arab Saudi, di mana negara tersebut kini menjadi tempatnya mencari nafkah untuk keluarga.

Menariknya, dalam media sosial X atau Twitter, sebuah akun fanbase milik Al Nassr yakni @TheNassrZone menguak bagaimana kekasih Georgina Rodriguez ini berlatih tarian Al Ardah saat sesi latihan dengan rekan-rekan di timnya.

Halaman:
1 2
      
