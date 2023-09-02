Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dukung Perjuangan Timnas Futsal Putri Indonesia di Ajang NSDF Women Futsal Championship 2023 di MNCTV

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:09 WIB
Dukung Perjuangan Timnas Futsal Putri Indonesia di Ajang NSDF Women Futsal Championship 2023 di MNCTV
Timnas Futsal Putri Indonesia berlaga di NSDF Women Futsal Championshp 2023 (Foto: MNC Media)
A
A
A

TIM nasional futsal putri Indonesia mengikuti ajang internasional NSDF Women Futsal Championship 2023 digelar di Thailand, pada 3-9 September 2023.

Sebanyak enam tim futsal wanita dari Asia berpartisipasi pada event ini dan di bagi dalam dua grup A dan B, peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir lolos ke babak semifinal dan selanjutnya ke final.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Timnas futsal putri Indonesia berada di Grup B bersama Jepang dan China, sedangkan di grup A tergabung Thailand, Bahrain, dan klub asal Australia yakni Capital Football.

MNCTV menayangkan secara langsung seluruh pertandingan timnas futsal putri di ajang NSDF Women Futsal Championship 2023 antara Indonesia vs Jepang pada Minggu, 3 September 2023, pukul 14.30 WIB dan Indonesia vs China pada Senin, 4 September 2023, pukul 14.30 WIB.

Berikut 14 pemain timnas futsal putri Indonesia yang akan bermain di NSDF Women Futsal Championship 2023 :

1. Citra Adisti (GK) – Kebumen United

2. Nurhalimah (GK) – Muara Enim

3. Novita Murni – Pusaka Angels

4. Maulina Novrianti – Muara Enim

5. Dhea Febriana – Netic FC

6. Anggi Puspita Sari – Kebumen United

7. Fitria Hilda – Pusaka Angels

8. Aulia Nur Hikmatin – Kebumen United

9. Serli Oktavia – Kebumen United

10. Sopia – Pusaka Angels

11. Runi Susila Oktari – Muara Enim

12. Rani Mulyasari – Muara Enim

13. Febriana K – Kebumen United

14. Agnes Matulapewa - Netic FC

