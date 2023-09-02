Pamor Melejit Sejak Bela Timnas Indonesia, Rafael Struick Curhat: Makan di Mall Saja Susah

PAMOR melejit sejak bela Timnas Indonesia, Rafael Struick curhat kepada media Belanda. Pemain berusia 20 tahun milik ADO Den Haag itu mengaku kesulitan untuk sekadar makan di mall jika di Indonesia.

Rafael Struick merupakan salah satu pemain keturunan yang dinaturalisasi jelang Piala Dunia U-20 2023. Namun demikian, turnamen tersebut gagal digelar di Indonesia pada Mei-Juni 2023 lalu.

Kendati begiitu, tekad Rafael Struick untuk dinaturalisasi sudah bulat. Pada akhirnya, dia mengambil sumpah WNI pada bulan Mei lalu. Tidak lama kemudian, pemain yang berposisi sebagai winger itu mendapatkan kesempatan debut bersama Timnas Indonesia senior di laga uji coba FIFA Matchday Juni melawan Palestina.

Laga itu digelar pada pertengahan Juni lalu. Rafael Struick dimainkan sebagai starter oleh pelatih Shin Tae-yong. Penampilan pemain yang berposisi sebagai winger itu pun mendapatkan banyak pujian dari pencinta sepak bola Tanah Air.

Penampilan Rafael Struick di laga uji coba Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina melambungkan namanya. Sejak saat itu, publik Tanah Air mulai mengenal sosoknya. Rafael Struick seketika menjadi sangat terkenal di Indonesia.

Namun, ketenaran itu justru membuat Struick juga kewalahan. Sebab, pemain berusia 20 tahun itu bahkan kesulitan untuk makan bersama keluarganya di mall. Situasi berbeda dialaminya di Belanda. Tidak banyak publik yang mengenal dirinya di sana walaupun dia telah tampil bersama tim senior ADO Den Haag.