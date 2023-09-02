Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Logo dan Maskot Piala Dunia U-17 2023 Resmi Diluncurkan, Ini Permintaan Erick Thohir

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |14:01 WIB
Logo dan Maskot Piala Dunia U-17 2023 Resmi Diluncurkan, Ini Permintaan Erick Thohir
Erick Thohir punya permintaan jelang pagelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia (Foto: Twitter/erickthohir)
LOGO dan maskot Piala Dunia U-17 2023 resmi diluncurkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaannya. Tersisa 69 hari lagi sebelum pelaksanaan ajang sepakbola antartim di bawah 17 tahun tersebut.

Maskot dan logo yang digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023 tidak ada bedanya dengan Piala Dunia U-20 2023. Sebelumnya, ajang Piala Dunia U-20 2023 gagal digelar di Indonesia pada Mei-Juni 2023 lalu dan dialihkan kepada Argentina.

Piala Dunia U-17 2023

Erick Thohir mengimbau agar panitia Piala Dunia U-17 2023 memperketat barisan. Ketua Umum PSSI tersebut berharap agar panitia pelaksana untuk berkoordinasi bersama FIFA dan semakin dimasifkan.

Ini menjadi ajang baru yang digelar di Indonesia. Selain itu, Piala Dunia U-17 2023 menjadi kesempatan Indonesia untuk membuktikan kualitas kepada dunia di kancah sepakbola.

"Dengan diluncurkannya logo dan maskot resmi Piala Dunia U-17, artinya waktunya makin dekat. Tinggal 69 hari lagi. Selain harus disambut dengan antusias, ini harus menjadi momen agar kita makin bersiap diri," jelas Erick dalam rilis resmi PSSI, Sabtu (2/9/2023).

Halaman:
1 2
      
