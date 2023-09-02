Kesaksian Rafael Struick kepada Media Belanda tentang Sambutan Hangat di Timnas Indonesia

Rafael Struick mengaku merasa sangat diterima sejak membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

KESAKSIAN Rafael Struick kepada media Belanda tentang sambutan hangat di Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu mengaku merasa sangat diterima di skuad asuhan Shin Tae-yong.

Rafael Struick merupakan salah satu dari dua pemain keturunan yang mengambil sumpah sebagai WNI pada Mei 2023 lalu. Satu pemain lainnya adalah Ivar Jenner. Mereka berdua telah melakoni debut bersama tims enior pada FIFA Matchday Juni lalu kontra Palestina.

Rafael Struick diturunkan sebagai starter di laga tersebut. Penampilannya bersama skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – untuk pertama kalinya pun menukai pujian dari para pencinta sepakbola Tanah Air.

Penampilan Rafael Struick di laga uji coba Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina melambungkan namanya. Sejak saat itu, publik Tanah Air mulai mengenal sosoknya. Rafael Struick seketika menjadi sangat terkenal di Indonesia.