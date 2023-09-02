Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Ittihad vs Al Hilal Munculkan Aleksandar Mitrovic sebagai Bintang, Cristiano Ronaldo Mulai Terancam!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:08 WIB
Hasil Al Ittihad vs Al Hilal Munculkan Aleksandar Mitrovic sebagai Bintang, Cristiano Ronaldo Mulai Terancam!
Striker Al Hilal Aleksandar Mitrovic ancam gelar top skor dari Cristiano Ronaldo (Foto: Twitter/alhilal_en)
A
A
A

HASIL Al Ittihad vs Al Hilal munculkan Aleksandar Mitrovic sebagai bintang. Sang striker asal Serbia tersebut kini mengancam Cristiano Ronaldo dalam daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024.

Pertandingan seru terjadi di Prince Abdullah Al Faisal Stadium pada Sabtu (2/9/2023) dini hari tadi WIB. Al Hilal sukses menang secara dramatis dengan skor 4-3 setelah sempat tertinggal 1-3.

Aleksandar Mitrovic

Aleksandar Mitrovic keluar sebagai bintang untuk Al Hilal. Eks striker Fulham itu mencetak hattrick untuk tim tamu, yang menyegel kemenangan berkat gol Salem Aldawsari.

Sementara itu, Karim Benzema mencetak satu gol untuk Al Ittihad. Dua gol lainnya diukir oleh Romarinho dan Abderrazak Hamdallah.

Dengan hasil pertandingan ini, maka Mitrovic meroket dalam daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Sang striker Al Hilal kini telah mencatatkan empat gol dari tiga pertandingan.

Keberadaannya praktis menjadi ancaman bagi Cristiano Ronaldo. Sang megabintang Portugal yang bermain Al Nassr kini memuncaki daftar top skor dengan catatan lima gol dari tiga kali bertanding.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656839/indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dayung-pencak-silat-dan-panahan-antar-merah-putih-ke-65-emas-pqv.webp
Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dayung, Pencak Silat, dan Panahan Antar Merah Putih ke 65 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/ketua_badan_tim_nasional_sumardji_foto_inewsa.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Sekaligus Tangani U-23
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement