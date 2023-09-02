Hasil Al Ittihad vs Al Hilal Munculkan Aleksandar Mitrovic sebagai Bintang, Cristiano Ronaldo Mulai Terancam!

HASIL Al Ittihad vs Al Hilal munculkan Aleksandar Mitrovic sebagai bintang. Sang striker asal Serbia tersebut kini mengancam Cristiano Ronaldo dalam daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024.

Pertandingan seru terjadi di Prince Abdullah Al Faisal Stadium pada Sabtu (2/9/2023) dini hari tadi WIB. Al Hilal sukses menang secara dramatis dengan skor 4-3 setelah sempat tertinggal 1-3.

Aleksandar Mitrovic keluar sebagai bintang untuk Al Hilal. Eks striker Fulham itu mencetak hattrick untuk tim tamu, yang menyegel kemenangan berkat gol Salem Aldawsari.

Sementara itu, Karim Benzema mencetak satu gol untuk Al Ittihad. Dua gol lainnya diukir oleh Romarinho dan Abderrazak Hamdallah.

Dengan hasil pertandingan ini, maka Mitrovic meroket dalam daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Sang striker Al Hilal kini telah mencatatkan empat gol dari tiga pertandingan.

Keberadaannya praktis menjadi ancaman bagi Cristiano Ronaldo. Sang megabintang Portugal yang bermain Al Nassr kini memuncaki daftar top skor dengan catatan lima gol dari tiga kali bertanding.