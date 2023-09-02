Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Kondisi Pemain Timnas Indonesia dan U-23: Yakob Sayuri Cedera, Elkan Baggott Siap Tempur

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:16 WIB
<i>Update</i> Kondisi Pemain Timnas Indonesia dan U-23: Yakob Sayuri Cedera, Elkan Baggott Siap Tempur
Yakob Sayuri disebut mengalami cedera (Foto: Instagram/@yassa_sayuri22)
A
A
A

JAKARTA - Berikut update kondisi pemain Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23 jelang agenda penting pada September 2023. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mendapat laporan berbeda terkait kondisi Yakob Sayuri dan Elkan Baggott.

Timnas Indonesia menghadapi dua agenda penting pada September 2023. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Turkmenistan pada FIFA Matchday. Sementara itu, U-23 akan melakoni Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Yakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Namun kabar buruk datang dari Sumardji. Ia mendapat bisikan pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera.

Namun demikian, Sumardji memastikan Yakob akan tetap dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dimulai di Surabaya, Jawa Timur, pada 4 September 2023. Nantinya, tim medis PSSI akan memeriksa kembali kondisi pemain PSM Makassar itu.

“Kemudian yang dari dalam itu ada Yakob Sayuri kalau tidak salah, saya baca, kondisinya cedera tetapi tetap akan kita panggil supaya datang. Nanti kita cek kembali, cek perdalam kembali, sakit karena apa,” kata Sumardji kepada awak media di GBK Arena, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Selain Yakob, Shin juga memanggil bek yang berkarier di Inggris bersama Ipswich Town, Elkan Baggott. Pemain berusia 20 tahun itu dipersiapkan untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190364/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ltSw_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Senior Juga Jabat Juru Taktik Timnas Indonesia U-23, Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/49/3190347/yance_sayuri_doakan_pelaku_rasis_diberikan_kesehatan_dan_keberkahan_yansayuri11-qiW3_large.jpg
Anak dan Istri Jadi Korban Rasis, Pemain Timnas Indonesia Yance Sayuri: Semoga Mereka Diberikan Kesehatan dan Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190342/timnas_indonesia_ditargetkan_lolos_piala_dunia_2030_pssi-xp2w_large.jpg
Target Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030, PSSI Tak Mau Dapat Pelatih seperti Patrick Kluivert Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656813/hasil-world-tour-finals-2025-putri-kw-tersingkir-di-laga-pembuka-grup-a-xuz.webp
Hasil World Tour Finals 2025: Putri KW Tersingkir di Laga Pembuka Grup A
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/putri_kusuma_wardani_kalah_dari_an_se_young_dari_k.jpg
Putri KW dan Jafar/Felisha Awali BWF World Tour Finals 2025 dengan Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement