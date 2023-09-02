Update Kondisi Pemain Timnas Indonesia dan U-23: Yakob Sayuri Cedera, Elkan Baggott Siap Tempur

JAKARTA - Berikut update kondisi pemain Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23 jelang agenda penting pada September 2023. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mendapat laporan berbeda terkait kondisi Yakob Sayuri dan Elkan Baggott.

Timnas Indonesia menghadapi dua agenda penting pada September 2023. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Turkmenistan pada FIFA Matchday. Sementara itu, U-23 akan melakoni Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Yakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Namun kabar buruk datang dari Sumardji. Ia mendapat bisikan pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera.

Namun demikian, Sumardji memastikan Yakob akan tetap dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dimulai di Surabaya, Jawa Timur, pada 4 September 2023. Nantinya, tim medis PSSI akan memeriksa kembali kondisi pemain PSM Makassar itu.

“Kemudian yang dari dalam itu ada Yakob Sayuri kalau tidak salah, saya baca, kondisinya cedera tetapi tetap akan kita panggil supaya datang. Nanti kita cek kembali, cek perdalam kembali, sakit karena apa,” kata Sumardji kepada awak media di GBK Arena, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Selain Yakob, Shin juga memanggil bek yang berkarier di Inggris bersama Ipswich Town, Elkan Baggott. Pemain berusia 20 tahun itu dipersiapkan untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.