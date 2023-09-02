Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-23 Makin Kuat dengan Hadirnya 3 Pemain yang Disanksi

HANOI – Timnas Indonesia U-23 bisa memakai tiga pemain yang disanksi AFC untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Media Vietnam menilai hal tersebut bisa menambah kekuatan skuad Garuda Muda.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Babak kualifikasi itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 6-12 September 2023.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tentu menargetkan anak asuhnya lolos ke putaran final turnamen tersebut. Ia telah memanggil 27 pemain untuk bergabung ke pemusatan latihan.

Menariknya, STY memanggil tiga pemain yang masih menjalani sanksi AFC buntut keributan di final SEA Games 2023. Mereka adalah Komang Teguh, Titan Agung, dan Muhammad Taufany. Pemanggilan tersebut dipertanyakan banyak pihak.

Belum lama ini, PSSI menyebut tiga pemain yang disanksi itu bisa membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapatkan dari surat balasan AFC. Media Vietnam, Soha.vn, menilai hal itu menambah kekuatan Indonesia.

“Bergabungnya tiga pemain (yang disanksi) untuk babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 menjadi kabar baik bagi PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan pencinta sepak bola Tanah Air,” bunyi pernyataan dari Soha.vn, Sabtu (2/9/2023).