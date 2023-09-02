Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-23 Makin Kuat dengan Hadirnya 3 Pemain yang Disanksi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |10:31 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-23 Makin Kuat dengan Hadirnya 3 Pemain yang Disanksi
Timnas Indonesia U-23 disebut semakin kuat (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Timnas Indonesia U-23 bisa memakai tiga pemain yang disanksi AFC untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Media Vietnam menilai hal tersebut bisa menambah kekuatan skuad Garuda Muda.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Babak kualifikasi itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 6-12 September 2023.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, tentu menargetkan anak asuhnya lolos ke putaran final turnamen tersebut. Ia telah memanggil 27 pemain untuk bergabung ke pemusatan latihan.

Menariknya, STY memanggil tiga pemain yang masih menjalani sanksi AFC buntut keributan di final SEA Games 2023. Mereka adalah Komang Teguh, Titan Agung, dan Muhammad Taufany. Pemanggilan tersebut dipertanyakan banyak pihak.

Belum lama ini, PSSI menyebut tiga pemain yang disanksi itu bisa membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapatkan dari surat balasan AFC. Media Vietnam, Soha.vn, menilai hal itu menambah kekuatan Indonesia.

“Bergabungnya tiga pemain (yang disanksi) untuk babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 menjadi kabar baik bagi PSSI, pelatih Shin Tae-yong, dan pencinta sepak bola Tanah Air,” bunyi pernyataan dari Soha.vn, Sabtu (2/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656841/hasil-bwf-wtf-2025-jonatan-christie-dibungkam-kunlavut-vitidsarn-okl.webp
Hasil BWF WTF 2025: Jonatan Christie Dibungkam Kunlavut Vitidsarn
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/timnas_futsal_putri_indonesia_memastikan_tiket_ke.jpg
Luis Estrela Bangga Timnas Futsal Putri Indonesia Tembus Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement