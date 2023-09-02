Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manchester United Rilis Pernyataan Resmi Usai Pinjamkan Mason Greenwood ke Getafe

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |09:38 WIB
Manchester United Rilis Pernyataan Resmi Usai Pinjamkan Mason Greenwood ke Getafe
Mason Greenwood resmi dipinjamkan Manchester United ke Gefate (Foto: Reuters/Ian Walton)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United resmi meminjamkan Mason Greenwood ke Getafe. Klub langsung mengeluarkan pernyataan yang diiringi harapan agar sang pemain bisa membangun lagi karier sepakbolanya.

Kesepakatan peminjaman itu diumumkan jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. Greenwood dipinjamkan selama setahun penuh ke klub Liga Spanyol tersebut.

Mason Greenwood

Lewat pernyataan resmi, Man United mengatakan peminjaman itu diinisiasi demi membantu Greenwood menata lagi karier sepakbolanya yang terhenti sejak Januari 2022. Klub juga akan terus membantu sang pemain dan keluarga dalam masa transisi ini.

“Greenwood bergabung ke Getafe dengan status pinjaman. Langkah ini memungkinkan Greenwood untuk mulai membangun kembali kariernya di luar Manchester United,” bunyi pernyataan resmi klub, Sabtu (2/9/2023).

“Klub akan terus memberikan dukungannya kepada Mason dan keluarganya selama masa transisi ini,” sambung Iblis Merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656699/sepatu-sepak-bola-untuk-lepaskan-kreativitas-puma-future-9-resmi-meluncur-di-indonesia-jga.webp
Sepatu Sepak Bola untuk Lepaskan Kreativitas, Puma Future 9 Resmi Meluncur di Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/robi_syianturi_merebut_medali_emas_nomor_maraton_s.jpg
Robi Syianturi Lelang Jersey Emas SEA Games 2025, Aksi Nyata Bantu Korban Bencana Sumatra
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement