Manchester United Rilis Pernyataan Resmi Usai Pinjamkan Mason Greenwood ke Getafe

MANCHESTER - Manchester United resmi meminjamkan Mason Greenwood ke Getafe. Klub langsung mengeluarkan pernyataan yang diiringi harapan agar sang pemain bisa membangun lagi karier sepakbolanya.

Kesepakatan peminjaman itu diumumkan jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. Greenwood dipinjamkan selama setahun penuh ke klub Liga Spanyol tersebut.

Lewat pernyataan resmi, Man United mengatakan peminjaman itu diinisiasi demi membantu Greenwood menata lagi karier sepakbolanya yang terhenti sejak Januari 2022. Klub juga akan terus membantu sang pemain dan keluarga dalam masa transisi ini.

“Greenwood bergabung ke Getafe dengan status pinjaman. Langkah ini memungkinkan Greenwood untuk mulai membangun kembali kariernya di luar Manchester United,” bunyi pernyataan resmi klub, Sabtu (2/9/2023).

“Klub akan terus memberikan dukungannya kepada Mason dan keluarganya selama masa transisi ini,” sambung Iblis Merah.