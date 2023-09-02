Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Penasaran dengan Choi In-cheul, Tangan Kanan Shin Tae-yong yang Dipercaya Pimpin Timnas Indonesia

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |08:43 WIB
Media Malaysia Penasaran dengan Choi In-cheul, Tangan Kanan Shin Tae-yong yang Dipercaya Pimpin Timnas Indonesia
Shin Tae-yong bersama asistennya, Choi In-cheol, berdiri menghadap suporter Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
KUALA LUMPUR - Asisten pelatih Choi In-cheol ditunjuk menjadi pengganti sementara Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan. Hal itu ternyata bikin media Malaysia penasaran.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia dan U-23 akan melakoni laga penting secara bersamaan. Skuad Garuda menghadapi Turkmenistan pada Jumat 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk FIFA Matchday.

Shin Tae-yong memeragakan passing buruk yang biasa dilakukan pemain Timnas Indonesia U-23 (Foto: Tiktok/@seo_jeongseok)

Sementara itu, Indonesia U-23 akan melakoni dua laga Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 9 dan 12 September 2023. Kedua laga itu akan dimainkan di Kota Solo, tepatnya Stadion Manahan.

Shin tentu kesulitan membagi fokus untuk memimpin kedua tim tersebut. Oleh sebab itu, ia menunjuk tangan kanannya, Choi, untuk memimpin sementara Timnas Indonesia.

Penugasan tersebut lantas menarik perhatian pencinta sepak bola Tanah Air. Salah satu media Malaysia juga penasaran dengan sosok Choi. Mereka ingin tahu seperti apa perjalanan karier pria asal Korea Selatan itu.

“Choi In-Cheol ditunjuk sebagai pelatih sementara Timnas Indonesia. Jasa asisten pelatih Choi In-cheol akan digunakan untuk laga persahabatan melawan Turkmenistan,” tulis artikel Semuanya Bola, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

