HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekap Hari Terakhir Penutupan Bursa Transfer Musim Panas 2023: Manchester United Paling Sibuk!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:01 WIB
Rekap Hari Terakhir Penutupan Bursa Transfer Musim Panas 2023: Manchester United Paling Sibuk!
Manchester United mendatangkan empat pemain di penutupan bursa transfer, termasuk Sergio Reguilon (Foto: Twitter/@ManUtd)
A
A
A

BERIKUT rekap hari terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2023, di mana Manchester United begitu sibuk. Betapa tidak, Iblis Merah meresmikan empat pemain sekaligus jelang penutupan bursa transfer untuk klub Inggris, yakni Sabtu (2/9/2023) pukul 05.00 WIB.

Kesibukan transfer Man United dimulai dengan meresmikan kepindahan Altay Bayindir dari Fenerbahce. Kiper berkebangsaan Turki itu direkrut untuk menjadi pesaing Andre Onana.

Manchester United menggaet Altay Bayindir dari Fenerbahce (Foto: Twitter/@ManUtd)

Lalu, klub raksasa Inggris itu memberi kontrak setahun untuk Jonny Evans. Man United juga mengamankan jasa Sergio Reguilon dengan status pinjaman, ketika Luke Shaw dan Tyrell Malacia dibekap cedera.

Terakhir, Man United resmi merekrut Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Pemain berkebangsaan Maroko itu digaet dengan status pinjaman selama satu musim penuh. Ia diboyong untuk menjadi pelapis Casemiro di lini tengah.

Klub Inggris lain yang ikut mendatangkan pemain jelang penutupan adalah Liverpool. Pemilik 19 titel juara liga itu sukses mendatangkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munich.

Di Italia, Inter Milan menggaet Davy Klaassen dari Ajax Amsterdam. Mereka memang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah, mengingat stok yang ada sungguh tipis.

Halaman:
1 2
      
