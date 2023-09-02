Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:43 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Line Up Timnas Indonesia U-23 untuk melawan Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 diyakini akan menjadi yang terkuat (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi ajang penting pada bulan ini. Anak asuh Shin Tae-yong akan berjuang merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, skuad Garuda Muda tergabung di Grup K bersama dengan Taiwan dan Turkmenistan. Negara yang disebut pertama akan menjadi lawan pada Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Di atas kertas, Timnas Taiwan U-23 bukanlah tandingan buat Indonesia. Dalam arti, Pratama Arhan dan kawan-kawan dijagokan untuk meraih kemenangan, sekaligus memuluskan jalan menuju juara Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Hal itu sangat penting mengingat hanya juara 11 juara grup dan empat runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Indonesia tentu tidak boleh lolos minimal, yakni menjadi satu dari empat runner-up grup terbaik.

Oleh karena itu, kemenangan wajib didapat pada dua laga di Manahan. Line-up terbaik siap diturunkan, apalagi tidak ada halangan berarti untuk memanggil pemain lantaran kualifikasi ini berlangsung berbarengan dengan FIFA Matchday.

Halaman:
1 2
      
