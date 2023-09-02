Hasil Borussia Dortmund vs Heidenheim di Liga Jerman 2023-2024: Ditahan 2-2, Die Borussen Harus Puas Berbagi Poin

HASIL Borussia Dortmund vs Heidenheim di Liga Jerman 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- ditahan imbang 2-2.

Laga Borussia Dortmund vs Heidenheim digelar di Signal Iduna Park, pada Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB. Sejatinya, Dortmund unggul lebih dahulu lewat aksi Julian Brandt (7’) dan Emre Can (15’). Tetapi kemudian, Dortmund kena comeback dari tim tamunya.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borussia Dortmund memulai laga dengan begitu apik. Mereka sudah bisa unggul cepat berkat aksi Julian Brandt.

Ya, kala laga baru berjalan 7 menit, tim tuan rumah sudah berhasil menjebol gawang Heidenheim. Julian Brandt sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan ciamik dari Emre Can. Dortmund unggul 1-0!

Tertinggal, Heidenheim berusaha mengejar. Tetapi, alih-alih mencetak gol, mereka justru kebobolan lagi. Pasalnya, wasit memberi hadiah penalti kepada Dortmund usai ada handsball yang dilakukan pemain Heidenheim di kotak terlarang.

Emre Can pun ditunjuk sebagai penendang penalti. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Dortmund menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-15.

Di sisa waktu pertandingan, Dortmund terus mencoba menambah koleksi golnya. Namun, upaya demi upaya gagal berbuah manis sehingga laga babak pertama usai dengan skor 2-0.