HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta Diimbangi Persib Bandung, Thomas Doll Gambarkan Suasana Ruang Ganti Macan Kemayoran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |23:24 WIB
Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta Diimbangi Persib Bandung, Thomas Doll Gambarkan Suasana Ruang Ganti Macan Kemayoran
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menggambarkan suasana ruang ganti timnya usai gagal menang atas Persib Bandung. Dia bilang Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija sangat terpukul atas hasil imbang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta ditahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1 pada pekan kedelapan pekan ke-11 Liga 1 2023-2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Patriot, Bekasi, Sabtu (2/9/2023).

Thomas Doll mengatakan Persija tidak mengharapkan mendapatkan hasil imbang tersebut. Jadi, timnya memang tidak bahagia karena gagal menang melawan Maung Bandung -julukan Persib-.

"Jadi, hasil pertandingan ini membuat suasana ruang ganti seperti kami mengalami kekalahan. Para pemain merasa kecewa," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Sabtu (2/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan tim pelatih dan pemain sudah bekerja keras untuk meraih kemenangan atas Persib. Namun, hasil akhir memang lagi-lagi belum memihak ke Persija.

"Menurut saya dari segi taktikal dan dari segi motivasi semuanya, pemain Persija sudah memberikan semuanya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
