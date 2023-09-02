Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pilu Muhammad Toha, Pemain Andalan Persita Tangerang yang pernah Jadi Satpol PP

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |23:00 WIB
Kisah Pilu Muhammad Toha, Pemain Andalan Persita Tangerang yang pernah Jadi Satpol PP
Muhammad Toha, pemain Persita Tangerang yang pernah menjadi Satpol PP (Foto: Instagram/muhammadtoha.official)
A
A
A

KISAH pilu Muhammad Toha kini menyita perhatian publik. Betapa tidak, dia pernah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebelum bergabung dengan Persita Tangerang.

Kala itu, kehidupan Toha terbilang sulit. Namun, dia bertekad untuk maju dan sukses.

Muhammad Toha

Semua berawal dari Muhammad Toha yang menonton TV, di mana dia melihat pemain bola bisa membeli semua kebutuhan dari profesinya itu. Dia pun bertekad untuk meraih itu semua.

Pada 2017, Toha akhirnya bertekad wujudkan mimpi menjadi pesepakbola profesional dengan menjalani seleksi di Persita Tangerang.

Pria asal Kalimantan itu akhirnya lolos dan dipercaya tampil sebagai bek kanan. Pada 2018, tepatnya di Liga 2 bersama Persita, Muhammad Toha nyaris membawa Pendekar Cisadane promosi ke kasta atas. Sayang, timnya kalah dari Kalteng Putra di perebutan tempat ketiga.

Pada musim ketiganya, yaitu pada Liga 2 2019, Toha sukses membawa Persita promosi ke Liga 1. Tim yang diasuh Widodo Cahyono Putro tersebut kalah 2-3 dari Persik Kediri di partai puncak namun mereka lolos sebagai runner-up Liga 2.

Halaman:
1 2
      
