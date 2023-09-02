Profil Indomilk Arena Stadium, Kandang Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024

PROFIL Indomilk Arena Stadium akan dibahas dalam artikel ini. Orang mungkin banyak yang belum tahu jika sebelumnya Indomilk Arena Stadium ini bernama Stadion Benteng Taruna, milik pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan markas dari dua tim Liga 1 2023-2024, Persita Tangerang.

Stadion ini resmi berganti nama menjadi Indomilk Arena sejak Januari 2021. Ini merupakan identitas baru hasil kerja sama Persita dengan Indofood.

"Semoga identitas baru ini menjadi penyemangat yang baik untuk tim Persita Tangerang!" tulis laman Instagram @sportcentre_tangerang, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

Indomilk Arena bukan satu-satunya stadion yang memakai nama sponsor. Di Eropa, penggunaan nama sponsor sudah lumrah. Misalnya Emirates Stadium milik Arsenal, Etihad Stadium kepunyaan Manchester City, atau Allianz Stadium yang merupakan kandang Juventus.

Stadion ini mulai dibangun pada 2014 dan selesai pada 2018. Pada awalnya, stadion berkapasitas 15 ribu penonton itu dibangun untuk Stadion Benteng yang beralih fungsi menjadi ruang terbuka hijau.

Namun, stadion itu sempat berganti-ganti nama. Kemudian diganti lagi jadi Stadion Persita karena menjadi markas dari klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut.