HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Gali Freitas Cetak Gol, Laskar Mahesa Jenar Menang 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:05 WIB
PSIS Semarang mengandaskan Bali United dengan skor 2-1 di lanjutan Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/baliutd)
HASIL PSIS Semarang vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Sabtu (2/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang.

Laskar Mahesa Jenar – julukan PSIS – unggul dua gol lebih dulu melalui Carlos Fortes (25’) dan Gali Freitas (50’). Serdadu Tridatu – julukan Bali United – memperkecil ketertinggalan melalui Jefferson Assis (69’).

PSIS Semarang vs Bali United

Jalannya laga

Babak pertama

PSIS dan Bali United langsung berusaha menguasai permainan sedari awal. Kedua tim tersebut berusaha untuk mencetak gol lebih dulu.

Tuan rumah PSIS Semarang akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-25. Carlos Fortes membubuhkan namanya di papan skor setelah membobol gawang Bali United.

Sampai akhir babak pertama, dalam laga itu belum ada tambahan gol lagi. Padahal, kedua tim saat satu sama lainnya mendapatkan peluang di depan gawang.BACA JUGA:

Babak kedua

Lima menit setelah jeda turun minum, PSIS sukses menggandakan skor atas Bali United. Gali Freitas mencetak gol dari sudut sempit.

Bali United sukses memperkecil ketertinggalan dari PSIS. Itu setelah Jefferson mencetak gol pada menit ke-68 usai memanfaatkan umpan sepak pojok rekan setimnya.

