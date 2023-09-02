Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Sejoli Bobotoh Nekat Nonton Langsung Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Langsung Diamankan The Jakmania

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:21 WIB
2 Sejoli Bobotoh Nekat Nonton Langsung Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Langsung Diamankan The Jakmania
Dua sejoli pendukung Persib Bandung hadir di kandang Persija Jakarta (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

ADA dua sejoli Bobotoh yang nekat nonton langsung laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. The Jakmania – suporter Persija – pun langsung mengamankan keduanya di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (2/9/2023) sore WIB.

PSSI telah mengeluarkan regulasi yang melarang suporter tim tamu untuk hadir dalam laga-laga di Liga 1 2023-2024. Itu merupakan langkah federasi untuk menjaga kondusivitas sepakbola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan pada Oktober tahun lalu.

Bobotoh

Namun, serangkaian peristiwa ketika pendukung tim tamu datang ke stadion terus-menerus terjadi pada Liga 1 2023-2024. Hal itu kembali terjadi pada saat Persija Jakarta bersua Persib Bandung pada pekan ke-11 di Stadion Patriot.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), pasangan yang diduga suporter Persib hampir diamuk massa. Namun, ada beberapa suporter The Jakmania lainnya mencoba mengamankannya bersama dengan steward.

Seorang steward turun tangan untuk mengamankan. Pasangan pendukung Persib Bandung itu pun langsung ditempatkan di lokasi yang lebih aman.

