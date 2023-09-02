5 Penyebab Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Berakhir Imbang 1-1 di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Gara-Gara Kartu Merah

SEBANYAK lima penyebab laga Persija Jakarta vs Persib Bandung berakhir imbang 1-1 di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya disebabkan oleh kartu merah.

Macan Kemayoran – julukan Persija Jakarta – gagal menang dalam laga kandang di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/9/2023) sore WIB. Sempat unggul lewat Marko Simic pada menit ke-14, Persija kebobolan pada menit ke-85 oleh David Da Silva.

Setidaknya, ada lima penyebab laga Persija Jakarta vs Persib Bandung berakhir imbang 1-1. Apa sajakah itu? Mari simak alasannya satu per satu di bawah ini.

Berikut 5 Penyebab Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Berakhir Imbang 1-1 di Liga 1 2023-2024

5. Riko Simanjuntak Cedera di Menit-Menit Awal





Persija Jakarta sudah kehilangan Riko Simanjuntak ketika laga baru bergulir delapan menit. Memang, Persija mampu mencetak gol melalui Marko Simic ketika Riko sudah keluar.

Namun, jika Riko masih ada di lapangan, permainan Persija tentunya berbeda ketika sudah unggul. Riko merupakan salah satu pemain Persija yang paling berbahaya. Bukan tidak mungkin, keunggulan Persija bertambah dengan kehadirannya.

4. Taktik Bojan Hodak





Bojan Hodak mengubah taktik setelah jeda turun minum. Dia menarik keluar Frets Butuan dengan memasukkan Beckham Putra.

Beckham Putra sendiri sebenarnya baru kembali setelah membela Timnas Indonesia U-23. Namun pertaruhan Bojan Hodak berbuah manis karena permainan menjadi lebih baik setelah itu.