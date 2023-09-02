Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Prestige Phoenix Menang Tipis 1-0

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:11 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Prestige Phoenix Menang Tipis 1-0
RANS Nusantara FC menang tipis 1-0 atas Persik Kediri (Foto: Instagram/rans.nusantara)
HASIL RANS Nusantara FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu (2/9/2023) sore WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan RANS Nusantara.

The Prestige Phoenix – julukan RANS Nusantara FC – menang berkat gol Francisco Pereira pada menit ke-30. Dengan hasil ini, mereka pun kukuh di tiga besar klasemen Liga 1 2023-2024.

RANS Nusantara vs Persik Kediri

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

RANS Nusantara telah berusaha mendominasi permainan sejak menit pertama. Sejumlah peluang berhasil diciptakann oleh tim asuhan Eduardo Almeida tersebut.

Pada menit ke-30, tuan rumah akhirnya sukses membuka skor lebih dulu. Pemain asing Francisco Pereira sukses menjadi pencetak gol pertama dalam laga ini.

Penguasaan bola tampak lebih didominasi oleh RANS selama babak pertama. Pemain asal Jepang, Mitsuru Maruoka, menjadi sosok yang berbahaya bagi Persik Kediri kali ini.

RANS masih terus menggempur pertahanan lawan. Namun skor tetap tak berubah hingga peluit babak pertama ditiupkan.

Babak Kedua

Persik Kediri mencoba bermain lebih agresif di awal babak kedua. Beberapa kali, tim tamu pun terlihat memberikan ancaman ke lini pertahanan.

Bomber Persik berlabel Timnas Indonesia U-23, Jeam Kelly Sroyer, melesatkan tembakan berbahaya. Namun sasarannya masih meleset di pinggir gawang.

