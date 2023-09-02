Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Liga 1 2023-2024: Tandukan Marko Simic Bawa Persija Jakarta Unggul 1-0 atas Persib Bandung

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:19 WIB
Hasil Liga 1 2023-2024: Tandukan Marko Simic Bawa Persija Jakarta Unggul 1-0 atas Persib Bandung
Marko Simic bawa Persija Jakarta unggul 1-0 atas Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL Liga 1 2023-2024 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan dibahas di sini. Macan Kemayoran -- julukan Persija -- unggul 1-0 atas Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (2/9/2023) sore WIB.

Persija Jakarta memulai pertandingan dengan kehilangan Riko Simanjuntak akibat cedera. Namun, mereka sukses membuka skor lebih dulu melalui Marko Simic.

Persija mendapatkan hadiah sepak pojok pada menit ke-14. Maciej Gajos mengeksekusinya dengan baik ke kotak penalti dan Marko Simic memenangkan duel udara, melepaskan tandukan ke pojok kanan atas gawang Persib.

