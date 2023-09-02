Kisah Jacob Mahler, Pemain Madura United Asal Singapura yang Fasih Berbahasa Melayu

KISAH Jacob Mahler, pemain Madura United asal Singapura yang fasih berbahasa Melayu sangat menarik untuk diulas. Sebab, ia baru kali ini merumput di Liga 1.

Jacob Mahler lahir dan besar Kopenhagen, Denmark. Namun, gelandang Madura United itu tercatat sebagai warga negara Singapura. Itu mengapa ia bisa menguasai beberapa bahasa, termasuk Melayu.

Pria kelahiran 10 Apr 2000 itu didatangkan Madura United untuk memenuhi slot pemain asing ASEAN. Liga 1 2023-2024 memang memberlakukan kuota pemain asing 5+1 (lima bebas, satu wajib Asia Tenggara).

"Satu slot Pemain ASEAN diamankan. Jacob Mahler adalah pemain asal Singapura yang akan memperkuat Laskar Sape Kerrab musim ini. Selamat datang dan ayo berjuang bersama," tulis Madura United saat mengumumkan kedatangan sang pemain.

Madura United rupanya tak hanya sembarang menggandeng Jacob. Ia diketahui punya rekam jejak yang apik di Timnas Singapura kelompok umur.

Pria bernama lengkap Jacob William Mahler ini memulai karier sepak bola bersama National Football Academy di Singapura. Setelah itu, ia direkrut Young Lions pada 2018.