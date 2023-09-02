Persija Jakarta vs Persib Bandung, Thomas Doll Soroti Mewahnya Lini Depan Maung Bandung

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memberikan perhatian khusus untuk barisan depan Persib Bandung jelang laga pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, lini depan Maung Bandung cukup mewah.

Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Laga panas itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Doll mengatakan Persib tidak boleh diremehkan meski pelatihnya bukan lagi Luis Milla. Tangan dingin Bojan Hodak dinilainya akan tetap membuat serangan lawan berbahaya.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi di Persib. Akan tetapi, Persib akan selalu menjadi tim kuat. Mereka memiliki para pemain menyerang yang bagus," ucap Doll dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kombinasi barisan penyerang Persib memang cukup patut diperhitungkan. Deretan penyerang mewah itu patut diwaspadai oleh pemain-pemain belakang Persija.

"Kalian harus tahu, karakteristik beberapa pemain mereka seperti Silva (David da Silva) bermain di depan, dia bisa bermain dengan Beckham (Putra), bisa bermain dengan Ciro (Alves). Jadi, mereka banyak memiliki opsi," urai Doll.