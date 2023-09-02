Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung, Thomas Doll Soroti Mewahnya Lini Depan Maung Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:14 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung, Thomas Doll Soroti Mewahnya Lini Depan Maung Bandung
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, bicara soal lini depan Persib Bandung (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memberikan perhatian khusus untuk barisan depan Persib Bandung jelang laga pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, lini depan Maung Bandung cukup mewah.

Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Laga panas itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Skuad Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Doll mengatakan Persib tidak boleh diremehkan meski pelatihnya bukan lagi Luis Milla. Tangan dingin Bojan Hodak dinilainya akan tetap membuat serangan lawan berbahaya.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi di Persib. Akan tetapi, Persib akan selalu menjadi tim kuat. Mereka memiliki para pemain menyerang yang bagus," ucap Doll dalam konferensi pers, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kombinasi barisan penyerang Persib memang cukup patut diperhitungkan. Deretan penyerang mewah itu patut diwaspadai oleh pemain-pemain belakang Persija.

"Kalian harus tahu, karakteristik beberapa pemain mereka seperti Silva (David da Silva) bermain di depan, dia bisa bermain dengan Beckham (Putra), bisa bermain dengan Ciro (Alves). Jadi, mereka banyak memiliki opsi," urai Doll.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656683/hut-ke6-pordi-kemenpora-sebut-domino-berpeluang-diakui-nasional-dan-asean-roh.webp
HUT ke-6 PORDI, Kemenpora Sebut Domino Berpeluang Diakui Nasional dan ASEAN
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/muhammad_zaki_zikrillah_prasong_meraih_medali_emas.jpg
Muhammad Zaki Zikrillah Prasong Sumbang Emas ke-64 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement