Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Christian Rontini, Sebut Liga Indonesia Lebih Menantang ketimbang Liga Malaysia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:53 WIB
Kisah Christian Rontini, Sebut Liga Indonesia Lebih Menantang ketimbang Liga Malaysia
Christian Rontini menyebut Liga Indonesia lebih menantang ketimbang Liga Malaysia (Foto: Instagram/@christian_rontini18)
A
A
A

KISAH Christian Rontini yang menyebut Liga Indonesia lebih menantang ketimbang Liga Malaysia menarik untuk diulas. Pemain asal Filipina itu resmi bergabung dengan Persita Tangerang pada Liga 1 2023-2024.

Mengawali kariernya di Tanah Air, Rontini menyebut jika ada sejumlah perbedaan antara Liga Indonesia dan Liga Malaysia. Seperti diketahui, pemain keturunan Italia-Filipina ini sebelumnya pernah membela dua klub asal Malaysia, yakni Penang dan Kelantan FC.

Christian Rontini

Menariknya, Rontini mengakui jika Liga Indonesia terasa lebih menantang ketimbang Liga Malaysia. Tak hanya itu saja, berbicara tentang kualitas kompetisi, pemain berusia 24 tahun itu menyebut sepakbola Indonesia sudah berada di level yang berbeda.

"Pada dasarnya, level tim sudah berbeda, karena di Indonesia tim lebih terorganisasi. Di Malaysia, saya melihat jarak yang besar antara 10 tim terbawah dengan lima besar," kata Rontini seperti dikutip dari MPI, Sabtu (2/9/2023).

Seperti diketahui, Liga Malaysia masih terus didominasi oleh klub besar Johor Darul Takzim (JDT) yang telah memenangkan sembilan gelar sejak 2014-2020. Sedangkan di Indonesia, semua semua klub memiliki peluang yang sama.

"Tapi di Indonesia, semua tim memiliki level yang sama. Jadi, ini lebih mendebarkan. Semua memiliki kesempatan untuk juara liga. Inilah kenapa Liga Indonesia sangat indah," imbuh pemain kelahiran Bagno a Ripoli itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656719/klasemen-medali-sea-games-2025-indonesia-perkasa-di-posisi-kedua-dengan-62-emas-pah.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Perkasa di Posisi Kedua dengan 62 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/ketua_badan_tim_nasional_sumardji_foto_inewsa.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Sekaligus Tangani U-23
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement