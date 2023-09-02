Kisah Christian Rontini, Sebut Liga Indonesia Lebih Menantang ketimbang Liga Malaysia

KISAH Christian Rontini yang menyebut Liga Indonesia lebih menantang ketimbang Liga Malaysia menarik untuk diulas. Pemain asal Filipina itu resmi bergabung dengan Persita Tangerang pada Liga 1 2023-2024.

Mengawali kariernya di Tanah Air, Rontini menyebut jika ada sejumlah perbedaan antara Liga Indonesia dan Liga Malaysia. Seperti diketahui, pemain keturunan Italia-Filipina ini sebelumnya pernah membela dua klub asal Malaysia, yakni Penang dan Kelantan FC.

Menariknya, Rontini mengakui jika Liga Indonesia terasa lebih menantang ketimbang Liga Malaysia. Tak hanya itu saja, berbicara tentang kualitas kompetisi, pemain berusia 24 tahun itu menyebut sepakbola Indonesia sudah berada di level yang berbeda.

"Pada dasarnya, level tim sudah berbeda, karena di Indonesia tim lebih terorganisasi. Di Malaysia, saya melihat jarak yang besar antara 10 tim terbawah dengan lima besar," kata Rontini seperti dikutip dari MPI, Sabtu (2/9/2023).

Seperti diketahui, Liga Malaysia masih terus didominasi oleh klub besar Johor Darul Takzim (JDT) yang telah memenangkan sembilan gelar sejak 2014-2020. Sedangkan di Indonesia, semua semua klub memiliki peluang yang sama.

"Tapi di Indonesia, semua tim memiliki level yang sama. Jadi, ini lebih mendebarkan. Semua memiliki kesempatan untuk juara liga. Inilah kenapa Liga Indonesia sangat indah," imbuh pemain kelahiran Bagno a Ripoli itu.