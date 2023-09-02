Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Harus Waspada, Nick Kuipers Ingin Balas Dendam Persib Bandung Musim Lalu

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |09:05 WIB
Persija Jakarta Harus Waspada, Nick Kuipers Ingin Balas Dendam Persib Bandung Musim Lalu
Nick Kuipers bertekad membalaskan dendam Persib Bandung kepada Persija Jakarta (Foto: PT LIB)
A
A
A

BEKASI - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, bertekad membalaskan dendam atas kekalahan dari Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023. Ia sudah tidak sabar untuk bermain di laga klasik tersebut nanti sore.

Duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Laga panas itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Atmosfer di stadion itu diyakini akan menyulitkan Persib untuk mencuri tiga poin dari kandang Persija. Si Pangeran Biru membutuhkan tambahan poin demi peringkat yang lebih baik di klasemen.

Musim lalu, Persib menelan kekalahan 0-2 dari Persija di Stadion Patriot Candrabhaga. Kuipers masih tak dapat melupakan kekalahan tersebut. Menurutnya, Maung Bandung tampil bagus di laga itu tetapi harus menelan kekalahan.

“Saat itu, kami sudah bermain dengan bagus. Sayangnya kami kalah. Terkadang kami memang tidak beruntung. Namun, menurut saya kami memiliki skuad yang lebih bagus sekarang jadi tentunya pertandingan yang berbeda," ujar Kuipers, dikutip dari laman resmi PT LIB, Sabtu (2/9/2023).

"Situasi dan peluangnya juga akan berbeda. Memang Persija adalah tim yang bagus dan ini merupakan laga spesial. Ada banyak hal terjadi di luar stadion, tetapi kami harus siap untuk pertandingan ini," imbuh bek asal Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
