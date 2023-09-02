Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Alasan Persib Bandung Bakal Kalahkan Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 Sore Ini, Nomor 1 Tren Negatif Lawan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |08:18 WIB
5 Alasan Persib Bandung Bakal Kalahkan Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 Sore Ini, Nomor 1 Tren Negatif Lawan
Persib Bandung punya peluang untuk mengalahkan Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BERIKUT lima alasan Persib Bandung bakal mengalahkan Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Sabtu (2/9/2023) sore WIB. Laga tersebut dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB, di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.

Persija tentu saja diunggulkan selaku tuan rumah. Apalagi, Macan Kemayoran punya rekor apik saban mentas di Patriot. Mereka belum terkalahakan sejak musim lalu jika bermain di stadion milik Pemerintah Kota Bekasi itu.

Bobotoh menyambangi latihan Persib Bandung di Stadion Sidolig jelang laga kontra Persija Jakarta (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

Tentu saja, Persib tetap punya peluang untuk mengalahkan Persija. Berikut lima alasan mengapa tim tamu bisa mengalahkan anak asuh Thomas Doll di laga nanti.

5. Pemain Komplet

Ciro Alves

Beberapa penggawa Persib Bandung yang menjalani hukuman larangan bermain serta dibekap cedera, perlahan mulai kembali. Kiper Teja Paku Alam serta striker David da Silva berangsur pulih, dan berpotensi diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Bojan Hodak.

Kembalinya dua pemain kunci itu jelas menambah kekuatan bagi Persib. Dengan pemain yang semakin komplet, Hodak bisa leluasa meramu strategi yang diinginkannya.

4. Tren Positif

Persib memasuki laga ini dengan tren positif. Maung Bandung berhasil mencatatkan dua kemenangan beruntun di Liga 1 2023-2024 untuk pertama kalinya pada musim ini.

Hal itu tentu menjadi modal berharga bagi Marc Klok dan kawan-kawan. Dua kemenangan beruntun itu jelas menaikkan moral jelang menghadapi rival bebuyutan.

