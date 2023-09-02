Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bojan Hodak Lempar Pujian kepada Thomas Doll

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:51 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bojan Hodak Lempar Pujian kepada Thomas Doll
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)




BEKASI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, lempar pujian kepada juru taktik Persija Jakarta, Thomas Doll. Hal itu dilakukan jelang duel Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam pekan ke-11 Liga 1 2023-2024.

Hodak mengatakan Doll mampu membantu Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berkembang pesat. Tidak hanya soal permainan, peningkatan juga terlihat di mentalitas para pemain Persija.

Bojan Hodak

"(Thomas) Doll adalah pemain dan pelatih top Eropa," puji Hodak dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Jumat 1 September 2023.

"Kita bisa lihat ketika dia (Thomas Doll) datang bisa organisasi Persija. Perkembangannya bagus," tambahnya.

Pujian Hoda

k terbukti dari performa Persija Jakarta pada musim pertama Doll. Mantan pelatih Borussiad Dortmund itu mampu membawa Macan Kemayoran finis di peringkat kedua klasemen musim lalu.

Halaman:
1 2
      
