5 Alasan Persija Jakarta Bakal Kalahkan Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 Sore Ini, Nomor 1 Ambisi Putus Tren Negatif!

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar hari ini. (Foto: Persija Jakarta)

5 alasan Persija Jakarta bakal kalahkan Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sore ini akan diulas Okezone. Laga seru itu diketahui akan tersaji di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Ya, di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, ada duel Persija Jakarta vs Persib Bandung. Duel yang sarat akan gengsi ini dipastikan berjalan seru dan sengit.

Persija yang sedang dalam tren negatif pun tentunya tetap punya kans meraih kemenangan atas Persib Bandung. Sejumlah faktor melatarbelakanginya. Apa saja? Berikut 5 alasan Persija Jakarta bakal kalahkan Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sore ini.

5. Adu Gengsi





Salah satu alasan Persija Jakarta bakal kalahkan Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 adalah duel sarat akan gengsi. Pertemuan Persija melawan Persib selalu menghadirkan duel-duel sengit nan panas.

Hal itu terjadi karena adu gengsi dari kedua tim. Dengan kondisi ini, Persija dan Persib tentunya akan sama-sama lebih berambisi untuk menang. Dengan motivasi lebih, Persija pun bisa tampil menggila saat menjamu Persib nanti sehingga meraih kemenangan.

4. Amunisi Tambahan





Alasan lainnya, skuad Persija Jakarta dipastikan akan mendapat amunisi tambahan jelang menjamu Persib. Mereka bisa memainkan sang bek muda, Muhammad Ferrari. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persija, Thomas Doll.

"Dia (Ferrari) akan datang bersama kami di pertandingan besok. Kalian bisa lihat betapa pentingnya mereka bagi kami musim lalu," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat 1 September 2023.

"Dia pemain bertahan yang bagus, kuat dalam duel, bagus dengan (sundulan) kepala. Jadi, kami akan lihat situasinya untuk pertandingan besok," tambahnya

Diketahui, Ferrari sebelumnya harus absen memperkuat Persija untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Namun, dia pada pekan lalu diizinkan meninggalkan pendidikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 pada Piala AFF U-23 2023.

Ferrari pun akan membela skuad Garuda Muda di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Saat ini, Timnas Indonesia U-23 diliburkan sementara selepas Piala AFF U-23 2023.

Para pemain akan kembali berkumpul pada 4 September 2023 di Solo untuk TC jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Jeda waktu itu bisa dimanfaatkan Ferarri untuk membela Persija melawan Persib.