BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Liga 1 2023-2024 Hari Ini: Ada Persija Jakarta vs Persib Bandung!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:22 WIB
Jadwal Liga 1 2023-2024 Hari Ini: Ada Persija Jakarta vs Persib Bandung!
Jadwal Liga 1 2023-2024 hari ini menampilkan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BERIKUT jadwal Liga 1 2023-2024 untuk hari ini, Sabtu (2/9/2023), termasuk laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Total akan ada tiga pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2023-2023 yang akan digelar pada hari ini.

Pertandingan pertama yang akan digelar adalah RANS Nusantara FC vs Persik Kediri. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Duel ini dijamin seru lantaran kedua kesebelasan sama-sama gagal menuai poin penuh di dua laga terakhirnya. Tentu, menarik untuk menyaksikan bagaimana kedua tim berjuang meraih tiga angka.

Di saat bersamaan, akan duel klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kondisi kedua kesebelasan bertolak belakang. Persija tengah paceklik kemenangan, sementara Persib menuai tiga angka secara beruntun pada dua laga terakhirnya.

Macan Kemayoran tentu akan berusaha keras kembali ke jalur kemenangan. Laga melawan rival berat, Persib, adalah momentum yang tepat untuk mendongkrak kepercayaan diri Andritany Ardhiyasa dan kawan-kawan.

Kebetulan, posisi kedua tim juga berdempetan di klasemen. Persib berada di posisi 11 dengan nilai 14, sedangkan Persija satu strip di bawahnya dengan 13 poin.

Halaman:
1 2
      
