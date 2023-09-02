Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 Sore Ini: Macan Kemayoran Mampu Hentikan Tren Negatif?

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar hari ini. (Foto: Persib Bandung)

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sore ini akan diulas Okezone. Laga seru itu akan tersaji di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Ya, di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, ada duel Persija Jakarta vs Persib Bandung. Duel yang sarat akan gengsi ini dipastikan berjalan seru dan sengit.

Persija sayangnya dalam tren negatif jelang menjamu Persib Bandung. Mereka belum menang dalam 4 laga terakhir di Liga 1 2023-2024. Mereka meraih 2 hasil imbang dan dua kekalahan.

Teranyar, Persija tumbang di tangan Dewa United pada akhir pekan lalu. Pasukan Thomas Doll kalah dengan skor 0-2.

Kondisi Persija berbeda dengan Persib Bandung. Mereka sukses menang di dua laga teranyarnya. Mereka melibas PSIS Semarang dengan skor 2-1 dan juga RANS Nusantara FC dengan skor yang sama.

Dengan kondisi ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sendiri ogah meremehkan Persija. Sebab, ada potensi Persija tampil gacor di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 karena ambisi besar mereka untuk bangkit dari keterpurukan.

"Selama ini, Persija main bagus. Mereka enggak bisa menang karena masalah striker. Itu masalah mereka. Saya enggak tahu (apa yang terjadi)," kata Hodak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 1 September 2023.

"Sejauh ini, Persija organisasi yang bagus menyerang dan bertahan. Bukan masalah saya. Pemain mereka bagus. Kita wajib waspada," lanjutnya.