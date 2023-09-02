Tak Mau Anggap Enteng Persija Jakarta, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspada Penuh

BEKASI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak mau menganggap enteng Persija Jakarta jelang berhadapan di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Dia pun meminta anak asuhnya untuk waspada penuh dalam laga itu.

Hodak tidak ingin Persib terbuai dengan tren negatif Macan Kemayoran -julukan Macan Kemayoran. Pelatih asal Kroasia itu meminta Maung Bandung waspada penuh.

"Selama ini, Persija main bagus. Mereka enggak bisa menang karena masalah striker. Itu masalah mereka. Saya enggak tahu (apa yang terjadi)," kata Hodak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 1 September 2023.

"Sejauh ini, Persija organisasi yang bagus menyerang dan bertahan. Bukan masalah saya. Pemain mereka bagus. Kita wajib waspada," lanjutnya.

Ya, Persib akan bersua dengan Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB. Laga tersebut amat krusial mengingat kedua tim sedang berada di luar zona 10 besar klasemen.