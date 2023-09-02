Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Mau Anggap Enteng Persija Jakarta, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspada Penuh

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:07 WIB
Tak Mau Anggap Enteng Persija Jakarta, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Waspada Penuh
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak mau menganggap enteng Persija Jakarta jelang berhadapan di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Dia pun meminta anak asuhnya untuk waspada penuh dalam laga itu.

Hodak tidak ingin Persib terbuai dengan tren negatif Macan Kemayoran -julukan Macan Kemayoran. Pelatih asal Kroasia itu meminta Maung Bandung waspada penuh.

Persija Jakarta vs Persib Bandung

"Selama ini, Persija main bagus. Mereka enggak bisa menang karena masalah striker. Itu masalah mereka. Saya enggak tahu (apa yang terjadi)," kata Hodak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 1 September 2023.

"Sejauh ini, Persija organisasi yang bagus menyerang dan bertahan. Bukan masalah saya. Pemain mereka bagus. Kita wajib waspada," lanjutnya.

Ya, Persib akan bersua dengan Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (2/9/2023) pukul 15.00 WIB. Laga tersebut amat krusial mengingat kedua tim sedang berada di luar zona 10 besar klasemen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656453/cedera-janice-tjen-mundur-di-babak-semifinal-tenis-perorangan-sea-games-2025-htm.webp
Cedera, Janice Tjen Mundur di Babak Semifinal Tenis Perorangan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/appi_dan_ileague_menggelar_laga_sepak_bola_untuk.jpg
APPI dan I.League Gelar Laga Amal untuk Sumatra, Solidaritas Sepak Bola Indonesia Menggema
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement