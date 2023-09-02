Bojan Hodak Soroti Persija Jakarta yang Lagi Kesulitan Cetak Gol Jelang Lawan Persib Bandung: Ini Bagus Buat Kita!

BEKASI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti kondisi Persija Jakarta yang lagi kesulitan cetak gol dalam beberapa laga terakhir di Liga 1 2023-2024. Hodak pun menyambutnya dengan begitu positif karena kondisi Persija itu dinilainya bisa memberi dampak baik kepada Persib.

Hodak berharap kesulitan Persija belanjut saat bertemu dengan Persib Bandung. Namun, pelatih asal Kroasia itu juga mewaspadai kebangkitan striker Persija Jakarta.

"Saya tentunya berharap Persija melanjutkan kesulitan (cetak gol). Ini bagus buat kita," kata Hodak kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 1 September 2023.

"Tapi dalam bola, striker susah cetak gol. Tapi itu jadi sesuatu. Terkadang ketemu pemain yang sudah cetak gol. Ketika cetak gol, jadi gol terus," sambungnya.